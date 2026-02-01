Questa sera il Poggibonsi affronta il GhiviBorgo al Lotti in una partita che potrebbe essere decisiva per il suo cammino in Serie D. La squadra di Rodio sa di dover fare ancora un passo alla volta per raggiungere la salvezza e cerca punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica. Il match si presenta difficile, ma i biancoverdi sono determinati a lottare fino alla fine.

Ancora una tappa rilevante per il Poggibonsi nel cammino in direzione di una sempre complessa risalita. La gara odierna (ore 14,30) allo stadio Stefano Lotti vedrà il Poggibonsi opposto a un GhiviBorgo capace spesso di distinguersi come ostacolo rilevante. E sarà così senza dubbio anche oggi. Dal canto loro i Leoni saranno chiamati di nuovo a esprimere il loro potenziale e a mostrarsi decisi a contare sull’apporto dei sostenitori e del pubblico in generale - promozioni speciali negli ingressi, volute dalla società - per continuare a coltivare delle speranze in una fase cruciale del cammino, in un Poggibonsi che nel tempo ha cambiato volto e che sarebbe in attesa di ulteriori innesti da mettere in cantiere per la prossima settimana stando alle voci in circolazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Il Poggibonsi scende al Lotti. L’ostacolo è il GhiviBorgo. Rodio: "Un passo alla volta verso l’obiettivo salvezza»

Il Poggibonsi si prepara a riprendere il cammino in Serie D, dopo una trasferta positiva contro il Tau Altopascio.

