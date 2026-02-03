Calcio serie D Poggibonsi Salto | Ora la rimonta in classifica

Il Poggibonsi sta cercando di risalire la classifica e ha bisogno di punti. La squadra punta molto sui gol dei difensori, che possono fare la differenza in questo momento. Le prossime partite saranno decisive per capire se la rimonta sarà possibile.

Nel Poggibonsi in cerca di punti per una ancora difficile rimonta in classifica, sono determinanti i gol dei difensori. Se nella gara con il Siena il protagonista era stato Martucci, con il GhiviBorgo è toccato all'argentino Damian Salto il ruolo di match winner per i giallorossi. "Sono più contento per la prestazione della squadra che della prodezza personale – ha detto Salto, arrivato al Poggibonsi sul finire di novembre – perché questo gruppo è composto da elementi capaci di offrire il massimo ogni domenica per conquistare il successo e recuperare posizioni nella graduatoria della serie D girone E ".

