Il Napoli continua a mantenere un ritmo elevato in campionato, con risultati che lo collocano tra le squadre più competitive. La squadra si avvicina alle fasi decisive della stagione, con la prossima partita contro il Parma considerata un momento cruciale nel percorso verso il vertice della classifica. La sfida rappresenta un punto di svolta, dato che i risultati potrebbero influenzare significativamente le possibilità di ottenere il titolo.

"> Il Napoli corre forte, con numeri da vertice e ambizioni sempre più concrete. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la squadra di Conte viaggia a ritmo scudetto: 65 punti dopo 31 giornate e la possibilità di salire a quota 68 con una vittoria a Parma. Fabio Mandarini, sul Corriere dello Sport, sottolinea come il confronto con la scorsa stagione sia significativo: senza coppe europee e con un calendario più leggero, il Napoli riuscì comunque a tenere un ritmo simile. Oggi, invece, nonostante infortuni e difficoltà, la squadra è pienamente in corsa. I RIMPIANTI DELL’ANDATA Nel racconto del Corriere dello Sport, Fabio Mandarini evidenzia i punti persi nella prima parte di stagione: sconfitte con Udinese e Torino, pareggi contro Verona e Parma. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, ritmo scudetto: Parma snodo decisivo”

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EDITORIALE di Paolo Del Genio dopo NAPOLI PARMA 0-0

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