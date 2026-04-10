Il Forlì con l' Ascoli a caccia dell' impresa Miramari | Sarà difficile ma c' è fiducia

Il Forlì si prepara alla partita di sabato contro l’Ascoli, con l’obiettivo di conquistare punti importanti in una sfida molto delicata. La squadra biancorossa si trova in condizioni difficili, con un’infermeria ancora molto affollata e pochi giocatori disponibili. La partita si giocherà alle 17,30 allo stadio Morgagni, in un ambiente che si preannuncia molto caldo, contro la capolista del campionato, che ha vinto le ultime otto partite consecutive e manca solo di tre turni alla fine della stagione.

Con ancora una infermiera al limite della capienza il Forlì si prepara per la delicatissima sfida di sabato quando alle 17,30 in uno stadio Morgagni che si preannuncia caldissimo, sfiderà la capolista Ascoli reduce da ben otto vittorie consecutive e a tre giornate dal termine del campionato, in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Il Forlì cerca certezze in casa della Ternana. Mister Miramari: "Sfida aperta ma difficile"Non sarà una classica domenica per il Forlì Calcio spettatore non pagante della ventottesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. Leggi anche: Forlì di slancio alla sfida di Guidonia. Ma Miramari frena: "Gara difficile" Temi più discussi: Riaperta la vendita dei biglietti per Forlì- Ascoli, ma solo ai residenti della provincia romagnola; Ascoli, la passione ancora da record: a Forlì sold out in pochi minuti. Polverizzati 798 biglietti per credere nella B; Il presidente Cappelli e il dg Mariani spronano il Forlì: Ancora un ultimo sforzo, siamo fiduciosi; Tabellino partita Forlì vs Ascoli. Forlì, Miramari: L'Ascoli è nettamente più forte di noi e gioca un calcio di stampo europeo. Bisognerà essere concreti senza commettere erroriL'allenatore del Forlì Alessandro Miramari ha presentato stamane in conferenza stampa la gara contro l'Ascoli in programma domani alle ore 17:30 allo stadio Morgagni per la 36esima giornata del ... picenotime.it Ascoli Calcio, è l'ex Franzolini il miglior marcatore del Forlì con 8 gol. A referto anche una doppietta contro la TorresAndrea Franzolini è il miglior marcatore del Forlì che si appresta a sfidare l' Ascoli nel match in programma Sabato 11 Aprile alle ore 17:30 allo stadio Morganti per la 36esima giornata del girone ... picenotime.it FORLÌ-CESENA - Maxi incendio in un capannone per animali. Mobilitazione massiccia dei Vigili del Fuoco a Meldola dalle prime luci dell’alba per domare il rogo in un capannone agricolo. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ha dispiegato sul c - facebook.com facebook Forlì, boom di multe per mezzi senza assicurazione o revisione: “L’obiettivo non è fare cassa, ma tutelare l’incolumità” x.com