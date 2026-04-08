basket serie b femminile landini sconfitta senza fare drammi troppo forte la capolista firenze

Nella dodicesima giornata del campionato di Serie B femminile di basket, la Landini Lerici ha perso in anticipo sul campo della capolista Firenze. La partita si è svolta in una data diversa dal consueto a causa degli impegni delle avversarie nel settore giovanile. La sconfitta era prevista prima della partita, considerando il livello della squadra fiorentina, che si conferma al vertice della classifica.

Una sconfitta messa in preventivo alla vigilia sul campo della capolista incontrastata del campionato: la Landini Lerici esce sconfitta dal match di Firenze valido per la 12ª giornata del campionato di Serie B femminile, giocato in anticipo per gli impegni delle avversarie sul fronte giovanile. Davanti alle biancorosse c’era la Basketball Academy Firenze che è la autentica dominatrice del girone tosco-ligure e umbro-marchigiano della categoria, con una squadra integrata da parecchie atlete giovanissime. Un match praticamente senza storie, finito con un eloquente 88-52 per le fiorentine che hanno espresso in campo sin da subito la loro netta superiorità: in ogni caso nessun dramma in casa delle lericine, comunque rinfrancate dal recentissimo ritorno alla vittoria con quella al PalaBiagini contro il Valdarno per 77-63. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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