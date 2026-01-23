La Roma continua il suo percorso positivo in Europa League 2025-2026, conquistando la quarta vittoria consecutiva grazie a un gol decisivo di Pisilli. Nel frattempo, il Bologna ottiene un pareggio in rimonta. La competizione prosegue con squadre che mostrano determinazione e crescita, mantenendo vivo l’interesse per le sfide europee del calcio italiano.

Prosegue a vele spiegate il cammino della Roma nella fase a girone unico valida per l’Europa League 2025-2026 di calcio. La formazione giallorossa ha infatti incasellato la quarta vittoria consecutiva, battendo lo Stoccarda per 2-0 rimanendo tra le prime otto della classe. Gli uomini di Gasperini hanno sbloccato il risultato al 40’ del primo tempo per merito di Niccolò Pisilli, bravo ad incrociare la rete sfruttando il perfetto esterno sinistro egregiamente servito da Soulè. Sarà sempre il giovane calciatore italiano a mettere a referto il raddoppio, arrivato in pieno recupero dopo che la squadra capitolina aveva seriamente rischiato il cameback degli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio: un super Pisilli regala alla Roma la quarta vittoria consecutiva in Europa League. Pari in rimonta per il Bologna

Europa League, la Roma vince con super Pisilli. Pari BolognaLa Roma conquista una vittoria importante in Europa League battendo lo Stoccarda 2-0, mentre il Bologna ottiene un pareggio grazie alle reti di Dallinga e Rowe.

Il Bologna rimonta due gol, pari col Celtic in Europa LeagueIl Bologna ha ottenuto un pareggio per 2-2 contro il Celtic nella partita di Europa League, rimontando due gol avversari.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Roma, Pisilli: Quando non ho giocato non è stato tempo perso; Tutte le notizie sul calcio in Diretta; Torino-Roma 0-2: Dybala gol e assist per Malen, Gasperini si riprende il quarto posto; Pagelle Roma-Torino: Ilkhan domina in mediana, super Coco annulla Soulé.

Calcio: un super Pisilli regala alla Roma la quarta vittoria consecutiva in Europa League. Pari in rimonta per il BolognaProsegue a vele spiegate il cammino della Roma nella fase a girone unico valida per l’Europa League 2025-2026 di calcio. La formazione giallorossa ha ... oasport.it

Pisilli show, la Roma vede gli ottavi di Europa League. Pari in rimonta del BolognaAl 40' ROMA-Stoccarda 1-0!! Gol di Niccolò Pisilli! Grande palla di Soulé che con l'esterno sinistro spalanca il corridoio a destra per Pisilli che entra in area e incrocia battendo Nubel. ansa.it

Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #Calcio #SerieD Altra giornata, altro derby: domenica si gioca Chieti F.C. 1922 - Teramo Calcio 1913 Dopo il #derby del #Bonolis ne arriva un altro nel prossimo #turno: si giocherà all’ - facebook.com facebook