Il Ravenna ha subito una sconfitta per 2-0 in trasferta contro l’Ascoli, lasciando il campo con cinque punti di svantaggio dal secondo posto. La partita si è svolta nel contesto del ‘Del Duca’, uno stadio caldo e rumoroso. Con questo risultato, la squadra si avvicina ai playoff, dopo aver evidenziato una battuta d’arresto rispetto alle prestazioni precedenti.

Il Ravenna è uscito ridimensionato dalla bolgia del ‘Del Duca’. Il ko 2-0 di Ascoli ha portato a 5 i punti di ritardo dal secondo posto, evidenziando un passo indietro rispetto alle aspettative che erano maturate in corso d’opera. A farsi carico di analizzare il settimo passo falso stagionale è stato Giacomo Poluzzi (nella foto contro la Juventus Next Gen). Il trentottenne portiere giallorosso ha riconosciuto i meriti degli avversari: "Sapevamo di trovare una squadra in salute, reduce da 8 risultati utili consecutivi. Del resto, l’Ascoli ha una identità di gioco fatta di molto ‘possesso palla’ e di tante rotazioni. Il Ravenna? Nel primo tempo ha giocato una partita attenta, ci siamo difesi con umiltà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ravenna Ormai lo sguardo è ai playoff

