Calcio il cartellone del weekend Serie C il Ravenna a Pontedera Eccellenza a Fratta Terme il Massa

Il fine settimana nel calcio si presenta ricco di impegni con partite in vari campionati. In Serie B la 33ª giornata prevede incontri tra Padova ed Empoli alle 15, Spezia e Mantova alle 17.15, e Reggiana contro Carrarese alle 19.30. Nel frattempo, sono state già disputate alcune partite con Frosinone e Palermo che hanno pareggiato 1-1, così come Entella e Venezia, che hanno concluso la sfida sullo stesso punteggio. In Serie C si gioca tra Ravenna e Pontedera, mentre in Eccellenza è in programma la partita tra Massa e un avversario