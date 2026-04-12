Calcio il cartellone del weekend Serie C il Ravenna a Pontedera Eccellenza a Fratta Terme il Massa
Il fine settimana nel calcio si presenta ricco di impegni con partite in vari campionati. In Serie B la 33ª giornata prevede incontri tra Padova ed Empoli alle 15, Spezia e Mantova alle 17.15, e Reggiana contro Carrarese alle 19.30. Nel frattempo, sono state già disputate alcune partite con Frosinone e Palermo che hanno pareggiato 1-1, così come Entella e Venezia, che hanno concluso la sfida sullo stesso punteggio. In Serie C si gioca tra Ravenna e Pontedera, mentre in Eccellenza è in programma la partita tra Massa e un avversario
Serie B (33ª g.): Padova-Empoli (ore 15), Spezia-Mantova (17.15), Reggiana-Carrarese (19.30). Giocate: Frosinone-Palermo 1-1, Entella-Venezia 1-1, J. Stabia-Cesena 2-0, Pescara-Samp 1-2, Sudtirol-Modena 1-1, Avellino-Catanzaro 1-1, Monza-Bari 2-0. Classifica: Venezia 72; Frosinone, monza 69; Palermo 65; Catanzaro 54; Modena 51; Juve Stabia 48; Cesena 44; Carrarese 42; Samp, Sudtirol, Avellino 40; Mantova 37; Empoli 36; Entella 35; Padova, Bari 34; Pescara 32; Spezia, Reggiana 30. Serie C (36ª g.): Juve U23-Guidonia, Ternana-Perugia (12.30), Arezzo-Livorno, Pontedera-Ravenna, Vis Pesaro-Carpi (17.30). Rip. Sambenedettese. Ieri: Campobasso-Bra 0-0, Gubbio-Pianese 1-1, Pineto-Torres 0-0, Forlì-Ascoli 0-3.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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