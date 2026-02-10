In Bulgaria c’è un caso che ricorda Twin Peaks

Nelle montagne vicino al confine tra Bulgaria e Serbia, si stanno moltiplicando i misteri. Due presunti triplici omicidi in una settimana hanno fatto salire la tensione tra gli abitanti del luogo. Le autorità hanno aperto un’indagine, ma intanto circolano molte teorie, alcune delle quali sembrano uscire da un film di fantascienza. La zona è più inquieta che mai, e ancora nessuno sa spiegare cosa sia successo davvero.

Nelle montagne vicino al confine con la Serbia ci sono stati due presunti triplici omicidi in una settimana: le teorie del complotto abbondano Il 2 febbraio la polizia bulgara è intervenuta in una casa di montagna dove era stato segnalato un incendio, nell'ovest del paese: all'esterno ha trovato tre uomini uccisi con colpi di pistola sparati alla testa da distanza ravvicinata. È da qui che è iniziato uno strano caso di cronaca che ha attirato parecchia attenzione nel paese; la scarsità di informazioni ha favorito la circolazione di teorie del complotto e ricostruzioni poco sostanziate, che chiamano in causa fra le altre cose la tratta di migranti, il disboscamento illegale, le pratiche spirituali alternative e presunti abusi sessuali su minori.

