Maratona Twin Peaks | al Modernissimo tutta la prima leggendaria stagione
Questa domenica al Modernissimo si tiene la maratona della prima stagione di Twin Peaks. Tutti gli appassionati possono rivedere gli episodi di quella leggendaria serie che ha fatto parlare di sé negli anni Novanta. La domanda principale rimane: chi ha ucciso Laura Palmer?
Chi ha ucciso Laura Palmer? È l’interrogativo che assilla il pubblico televisivo d’inizio anni Novanta. Ora la prima leggendaria stagione della serie I segreti di Twin Peaks, realizzata da David Lynch nel 1990, arriva al Cinema Modernissimo di Bologna, per una maratona che durerà tutto il mese di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
