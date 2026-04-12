Calcio estivo il Napoli non si smentisce | sarà Dimaro per la 15esima volta

Il Napoli tornerà a Dimaro-Folgarida per il suo ritiro estivo pre-campionato, confermando la tradizione che dura da anni. Questa sarà la quindicesima volta che la squadra sceglie questa località per prepararsi alla nuova stagione. La decisione segue le precedenti esperienze in cui il club ha già svolto le sessioni di allenamento in questa zona, consolidando un rapporto che dura da diverso tempo.

Per la serie “Si torna sempre dove si è stati bene”, il Napoli ha scelto per la quindicesima volta Dimaro-Folgarida per il consueto ritiro estivo pre-campionato.Il club azzurro sarà nella trentina val di Sole dal 17 al 27 luglio, allenandosi come sempre allo stadio comunale di Carciato. È ormai.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Calcio Napoli, ufficiale: ritiro 2026 a Dimaro dal 17 al 27 luglioIl Calcio Napoli inizierà il ritiro estivo 2026 a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio.

Napoli, accordo raggiunto con Exequiel Zeballos: stop rinnovo col Boca, sarà il primo acquisto estivoIl nome di Exequiel Zeballos continua a circolare con insistenza negli ambienti di mercato europei, e in particolare in orbita Napoli.