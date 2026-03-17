Napoli accordo raggiunto con Exequiel Zeballos | stop rinnovo col Boca sarà il primo acquisto estivo

A Napoli si è concluso un accordo con Exequiel Zeballos, che ha deciso di interrompere il rinnovo con il Boca Juniors. Il giocatore diventerà il primo acquisto estivo per il club partenopeo. La trattativa ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e tra i tifosi, con Zeballos che si avvicina alla firma per la prossima stagione.

Il nome di Exequiel Zeballos continua a circolare con insistenza negli ambienti di mercato europei, e in particolare in orbita Napoli. L’esterno offensivo del Boca Juniors, classe 2002, si sta confermando come uno dei profili più interessanti del calcio argentino, attirando l’attenzione di diversi club pronti a scommettere sul suo talento. La situazione contrattuale del giocatore aggiunge ulteriore interesse alla vicenda: l’accordo con il Boca è in scadenza a dicembre 2026, ma al momento non si registrano passi avanti concreti per il rinnovo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Argentina, il Napoli avrebbe intensificato i contatti con l’entourage del calciatore. 🔗 Leggi su Dailynews24.it Articoli correlati Leggi anche: Napoli su Zeballos: accordo col giocatore, ora si tratta con il Boca Dall’Argentina: Zeballos non tratta il rinnovo col Boca, pensa solo al NapoliIl 23enne argentino è in scadenza di contratto e il Napoli sta provando ad assicurarselo a parametro zero. Contenuti e approfondimenti su Exequiel Zeballos Temi più discussi: KKN - Zeballos-Napoli, accordo raggiunto con il giocatore: la mossa per anticipare la scadenza contrattuale; KKN - Zeballos-Napoli, accordo raggiunto con il giocatore: la mossa per anticipare la scadenza contrattuale; Napoli e Zeballos: accordo raggiunto, ma il Boca Juniors resiste; Napoli su Zeballos | accordo col giocatore ora si tratta con il Boca. Zeballos, ieri incontro con l'agente a Buenos Aires. Dall'Argentina: Niente rinnovo, ha un accordo con il NapoliAggiornamenti sulla trattativa per Exequiel Zeballos, come appreso da AreaNapoli.it ieri, incontro con l'agente. Intanto dall'Argentina confermano le indiscrezioni. areanapoli.it Zeballos-Napoli, dall'Argentina: Niente rinnovo col Boca! Trattativa per pre-contrattoSecondo quanto riportato dal giornalista argentino Sergio Oviedo, Zeballos non starebbe trattando il rinnovo con il club di Buenos Aires. tuttonapoli.net Il #Napoli continua a trattare l’esterno 2002 del Boca Juniors Exequiel Zeballos Trattativa complessa ma dall’Argentina sono certi: gli azzurri stanno trattando già il pre-contratto per l’argentino Leggi tutto su #TuttoNapoli #SerieA #Boca #Xenezeis x.com L'esterno argentino Exequiel Zeballos è un obiettivo del Napoli per la prossima stagione Cosa ne pensate di un suo eventuale acquisto - facebook.com facebook