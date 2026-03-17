Napoli accordo raggiunto con Exequiel Zeballos | stop rinnovo col Boca sarà il primo acquisto estivo

Da dailynews24.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli si è concluso un accordo con Exequiel Zeballos, che ha deciso di interrompere il rinnovo con il Boca Juniors. Il giocatore diventerà il primo acquisto estivo per il club partenopeo. La trattativa ha suscitato interesse tra gli addetti ai lavori e tra i tifosi, con Zeballos che si avvicina alla firma per la prossima stagione.

Il nome di Exequiel Zeballos continua a circolare con insistenza negli ambienti di mercato europei, e in particolare in orbita Napoli. L’esterno offensivo del Boca Juniors, classe 2002, si sta confermando come uno dei profili più interessanti del calcio argentino, attirando l’attenzione di diversi club pronti a scommettere sul suo talento. La situazione contrattuale del giocatore aggiunge ulteriore interesse alla vicenda: l’accordo con il Boca è in scadenza a dicembre 2026, ma al momento non si registrano passi avanti concreti per il rinnovo. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Argentina, il Napoli avrebbe intensificato i contatti con l’entourage del calciatore. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli su Zeballos: accordo col giocatore, ora si tratta con il Boca

Dall’Argentina: Zeballos non tratta il rinnovo col Boca, pensa solo al NapoliIl 23enne argentino è in scadenza di contratto e il Napoli sta provando ad assicurarselo a parametro zero.

Contenuti e approfondimenti su Exequiel Zeballos

Temi più discussi: KKN - Zeballos-Napoli, accordo raggiunto con il giocatore: la mossa per anticipare la scadenza contrattuale; KKN - Zeballos-Napoli, accordo raggiunto con il giocatore: la mossa per anticipare la scadenza contrattuale; Napoli e Zeballos: accordo raggiunto, ma il Boca Juniors resiste; Napoli su Zeballos | accordo col giocatore ora si tratta con il Boca.

exequiel zeballos napoli accordo raggiunto conZeballos, ieri incontro con l'agente a Buenos Aires. Dall'Argentina: Niente rinnovo, ha un accordo con il NapoliAggiornamenti sulla trattativa per Exequiel Zeballos, come appreso da AreaNapoli.it ieri, incontro con l'agente. Intanto dall'Argentina confermano le indiscrezioni. areanapoli.it

exequiel zeballos napoli accordo raggiunto conZeballos-Napoli, dall'Argentina: Niente rinnovo col Boca! Trattativa per pre-contrattoSecondo quanto riportato dal giornalista argentino Sergio Oviedo, Zeballos non starebbe trattando il rinnovo con il club di Buenos Aires. tuttonapoli.net

Cerca altre news e video sullo stesso tema.