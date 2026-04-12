Cairo fa il suo nome per la presidenza della FIGC | Lui sarebbe la figura giusta su cui puntare A chi si è riferito!

Il presidente del Torino ha espresso pubblicamente il suo punto di vista sulla futura presidenza della FIGC, affermando che la persona giusta su cui puntare sarebbe un’altra figura. Non ha fatto nomi specifici, ma ha indicato chiaramente che si tratta di un candidato che potrebbe assumere il ruolo di massimo rappresentante del calcio italiano. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un'intervista o un evento pubblico.

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