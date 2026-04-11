Beppe Dossena ha menzionato Alessandro Del Piero come possibile candidato ai vertici della FIGC, affermando di averlo fatto in passato. Queste dichiarazioni sono state riportate da un quotidiano sportivo e riguardano la possibilità di una futura candidatura dell’ex calciatore nel settore federale. Non ci sono ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi di questa eventuale candidatura.

di Angelo Ciarletta Beppe Dossena lancia il nome di Alessandro Del Piero ai vertici della FIGC. Vediamo che cosa ha detto l’ex calciatore in merito. È nata a Roma la nuova associazione Assocapp, presieduta pro tempore dal campione del mondo Beppe Dossena, che ha raccontato la nuova iniziativa su Tuttosport. Nell’intervista però si è concentrato anche sulla presidenza della FIGC, facendo il nome di Del Piero. ULTIMISSIME JUVE LIVE MALAGO’ IN FIGC «Dico solo che poche persone nel mondo dello sport hanno restituito rispetto agli atleti come lui. Di recente ho sentito il presidente del Pisa dire che rabbrividisce all’idea di un ex calciatore al vertice della Figc: io penso che si debba vergognare e che debba rispettare la nostra storia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dossena lancia Del Piero ai vertici della FIGC: «Ho fatto il suo nome in passato, sarebbe un ottimo candidato»

Dossena non le manda a dire: «Il presidente del Pisa rabbrividisce all’idea di un ex calciatore al vertice della Figc? Si deve vergognare! Ho fatto il nome di Del Piero»Juventus, la rinascita di Di Gregorio: dalla caduta al rigore parato, ora l’esame Atalanta.

Chi siederà sul trono della Figc? Malagò è inviso al governo e Abete sarebbe il passato che avanzaOre frenetiche nel fantastico mondo del calcio italiano, con una domanda che martella i vertici federali e di governo: chi occuperà il posto lasciato...