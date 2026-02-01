Alcaraz conquista l’Australia e doma il mito Djokovic | resta il rimpianto per un Sinner a un passo dal sogno del triplete
Carlos Alcaraz ha conquistato gli Australian Open battendo Djokovic in finale, un risultato che cambia le carte in tavola nel mondo del tennis. Sinner si ferma a un passo dal sogno del triplete, lasciando spazio al nuovo re del cemento di Melbourne.
Il trono ha un nuovo re: Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open maschile, primo Slam stagionale sul cemento di Melbourne Park. Il campione spagnolo, primo favorito del tabellone e leader della classifica mondiale, ha piegato in finale il serbo Novak Djokovic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Nel primo set, segnala Italpress, Djokovic ha avuto la meglio in mezz’ora, mostrandosi a larghi tratti superiore al suo aversario chiudendo sul 6-2. Alcaraz vince per la prima gli Australian Open: batte Djokovic in 4 set. Stesso parziale nel secondo ma questa volta a favore di Alcaraz che è sembrato crescere game dopo game. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
