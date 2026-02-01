Carlos Alcaraz ha conquistato gli Australian Open battendo Djokovic in finale, un risultato che cambia le carte in tavola nel mondo del tennis. Sinner si ferma a un passo dal sogno del triplete, lasciando spazio al nuovo re del cemento di Melbourne.

Il trono ha un nuovo re: Carlos Alcaraz ha vinto gli Australian Open maschile, primo Slam stagionale sul cemento di Melbourne Park. Il campione spagnolo, primo favorito del tabellone e leader della classifica mondiale, ha piegato in finale il serbo Novak Djokovic con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Nel primo set, segnala Italpress, Djokovic ha avuto la meglio in mezz’ora, mostrandosi a larghi tratti superiore al suo aversario chiudendo sul 6-2. Alcaraz vince per la prima gli Australian Open: batte Djokovic in 4 set. Stesso parziale nel secondo ma questa volta a favore di Alcaraz che è sembrato crescere game dopo game. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Alcaraz conquista l’Australia e doma il mito Djokovic: resta il rimpianto per un Sinner a un passo dal sogno del triplete

