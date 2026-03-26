A Ventimiglia, la commissione di collaudo ha verificato che i lavori al porto Cala del Forte sono stati completati e rispettano gli standard tecnici previsti. La riunione ha confermato che l’intervento è terminato, senza segnalare irregolarità o problemi tecnici. Ora si attende il via libera ufficiale per l’apertura e l’utilizzo dell’approdo, dopo le procedure di verifica finali.

La commissione di collaudo del porto di Cala del Forte si è riunita a Ventimiglia, confermando che i lavori sono tecnicamente completi e conformi. Il sindaco Flavio Di Muro ha presieduto l’incontro insieme all’assessore Adriano Catalano e al consigliere Gianni Ascheri, segnando una tappa cruciale verso il rilascio finale dell’opera. Questa riunione non è un semplice adempimento burocratico, ma il segnale che un progetto decennale sta per chiudere il cerchio, trasformando la realtà portuale della città di confine. La presenza dei commissari regionali, ingegneri Croce e Venturino, unita alla rappresentanza del concessionario guidata dal direttore Marco Cornacchia e dall’avvocato Paoletti, testimonia una collaborazione trasversale tra enti pubblici e privati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ventimiglia: il porto Cala del Forte è pronto, il sogno

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