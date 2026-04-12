Caduta Libera chiude con Riccardo Porta Campionissimo Max Giusti conferma il ritorno | Ripartiremo

La trasmissione televisiva Caduta Libera si è conclusa domenica 12 aprile con Riccardo Porta che è stato proclamato Campionissimo dell’edizione 2026. Max Giusti ha confermato il ritorno del programma e ha annunciato che ci saranno altre puntate in futuro. La finale ha visto la vittoria di Porta, che ha ottenuto il titolo durante l’ultima puntata stagionale.