A breve terminerà la stagione di Caduta Libera, il quiz del preserale di Canale 5. La trasmissione, che ha avuto una lunga presenza in onda, è stata condotta quest’anno da Max Giusti. La cancellazione del programma segna la fine di un ciclo, mentre la rete ripropone la fascia oraria con il programma Avanti un altro.

Si concluderà a breve la lunga cavalcata di Caduta Libera, lo storico quiz del preserale di Canale 5, che da quest’anno è passato nelle mani di Max Giusti. Una conduzione inedita quella di Max Giusti sull’ammiraglia Mediaset, che ha condotto in maniera impeccabile la nuova edizione di Caduta Libera. Max Giusti si è mosso bene all’interno del gioco a premi mostrando una conduzione matura e completa, cosa che raramente si vede in televisione. Ad aiutare Giusti c’è Isobel Kinnear finalista e una delle ballerine più amate di Amici 22, che si è esibita in varie coreografie. A tal proposito, lo storico curatore del gioco Edmondo Conti, ha puntualizzato sul suo profilo instagram che Caduta Libera durerà ancora due settimane, concludendo così la sua corsa il 12 aprile. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANALE 5: MAX GIUSTI CHIUDE CADUTA LIBERA E RIDÀ LA LINEA AD AVANTI UN ALTRO

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