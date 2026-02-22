Max Giusti | Andrea Pucci schiacciato dalle critiche Gli ascolti di Caduta Libera? Giovani dalla nostra parte

Max Giusti spiega che Andrea Pucci si trova sotto pressione a causa delle numerose critiche ricevute. La causa principale deriva dal calo di ascolti di “Caduta Libera”, che ha generato malumore tra i giovani. Giusti sottolinea che il pubblico più giovane sostiene ancora gli spettacoli di intrattenimento, ma molti si sono allontanati a causa delle performance recenti. La discussione si concentra anche sull’attesa per il debutto di “Scherzi a parte”.

Max Giusti sarà al timone di Scherzi a parte. In un'intervista, il conduttore ha parlato del programma in partenza il 2 marzo, ma anche del caso Andrea Pucci e degli ascolti di Caduta Libera.

