Svaligiato bar ad Agropoli ladro in scooter sfonda la vetrina | indagini in corso

Un furto è stato messo a segno la scorsa notte ai danni del Bar Mercà Bistrot ad Agropoli, situato all'interno dell'area mercatale. Intorno alle 1:20, la vetrata del locale è stata infranta da un individuo giunto sul posto a bordo di un ciclomotore. Una volta all'interno, l'uomo si è impossessato di un tablet e del denaro contenuto nel registratore di cassa. La fuga del responsabile è avvenuta immediatamente dopo il colpo. Il cassetto della cassa, svuotato del contante, è stato successivamente rinvenuto tra la vegetazione poco distante dal perimetro del mercato. Gli accertamenti sono condotti dalle forze dell'ordine, intervenute sul luogo per i rilievi tecnici e l'avvio delle indagini. La dinamica dell'intrusione resta al vaglio degli inquirenti per l'identificazione del malvivente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

