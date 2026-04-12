Bvlgari apre una nuova boutique nel centro di Taormina, rafforzando così la sua presenza in Sicilia. L’inaugurazione avviene a circa un anno dalla presentazione della collezione di Alta Gioielleria Polychroma al Teatro Greco della città. La nuova boutique si inserisce nell’offerta del marchio e mette in mostra l’estetica riconoscibile e le competenze artigianali della maison.

A un anno dalla presentazione della collezione di Alta Gioielleria Polychroma al Teatro Greco, Bvlgari inaugura un nuovo capitolo: una boutique che celebra l’estetica iconica e l’eccellenza artigianale della Maison. La nuova apertura a Taormina rappresenta un ulteriore consolidamento della presenza del Brand sul territorio dove Bvlgari è presente da anni con una boutique a Villa Igea a Palermo in collaborazione con la famiglia Fecarotta ed inoltre con una selezionata distribuzione delle collezioni di orologeria a Catania e Siracusa con il gruppo Rocca ed a Ragusa con la gioielleria Gurrieri Mangiacarne. Situato lungo il prestigioso Corso Umberto I, il nuovo spazio intreccia l'eredità romana di Bvlgari con il fascino autentico della Sicilia.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bvlgari rafforza la presenza in Sicilia: nuova boutique inaugurata nel cuore di Taormina

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