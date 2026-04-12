Buongiorno colpisce il pallone col braccio larghissimo in area | per Marelli non c’è rigore

Durante la partita tra Parma e Napoli, a pochi secondi dall’ottantesimo minuto, Spinazzola ha toccato un pallone in area di rigore con un movimento che ha coinvolto anche il braccio di Buongiorno, molto aperto. Il pallone è rimbalzato sul suo braccio a distanza ravvicinata, suscitando proteste da parte dei giocatori del Parma. Tuttavia, Marelli ha valutato che non ci fossero i presupposti per concedere un rigore.

A pochi secondi dall’ottantesimo minuto di Parma-Napoli, su un lancio dalla difesa gialloblù Spinazzola pizzica un pallone in area di rigore, il quale rimbalza sul braccio (larghissimo) di Buongiorno a distanza ravvicinatissima. Tutto il Tardini urla al rigore, Di Bello da subito con certezza ammette il tocco di braccio ma con ampi gesti fa segno di no. Effettivamente, il braccio aumentava nettamente il volume del corpo ma è stato valutato come il noto “pallone inatteso”, un rimpallo ravvicinato che non può essere punibile. Ne ha parlato così anche Marelli, esperto arbitrale per l’emittente Dazn. Marelli: “Braccio largo, ma si tratta di pallone inatteso su Buongiorno”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Buongiorno colpisce il pallone col braccio (larghissimo) in area: per Marelli non c’è rigore Leggi anche: Cagliari-Napoli, braccio di Buongiorno in area? Pisacane chiede rigore Poche polemiche post Roma-Milan, Marelli: “Giusto il rigore, braccio di Bartesaghi molto largo. Su Pulisic…”Dopo due vittorie consecutive contro Como e Lecce, si ferma il Milan di Massimiliano Allegri.