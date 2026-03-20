Cagliari-Napoli braccio di Buongiorno in area? Pisacane chiede rigore

Durante la partita tra Cagliari e Napoli, giocata venerdì 20 marzo, si sono verificati momenti di tensione legati a una possibile decisione arbitrale. Pisacane ha chiesto un calcio di rigore per un episodio avvenuto in area, mentre il difensore Buongiorno è stato coinvolto in un contatto che ha suscitato proteste tra i giocatori del Cagliari. La partita si è svolta nella 30ª giornata di Serie A.

(Adnkronos) – Proteste in Cagliari-Napoli. Oggi, venerdì 20 marzo, i sardi ospitano gli azzurri nella 30esima giornata di Serie A, in una partita caratterizzata da un episodio arbitrale. Durante il primo tempo infatti i padroni di casa hanno protestato in maniera veemente per un presunto tocco di braccio di Buongiorno in area, con Pisacane che. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Cagliari, parla Pisacane post Milan: “Braccio di Ricci? Devo essere onesto, non era rigore”Fabio Pisacane, allenatore rossoblu, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Leggi anche: Hojlund e Vergara cadono in area, Conte chiede rigore: proteste in Juventus-Napoli NAPOLI-CAGLIARI 1-1(9-8 dcr): IL RIGORE DECISIVO DI BUONGIORNO #napolicagliari #buongiorno #rigore Altri aggiornamenti su Cagliari Napoli braccio di Buongiorno... Temi più discussi: Galatasaray, infortuni per Lang e Osimhen: Noa si è operato a Liverpool; De Bruyne è in forma. Cagliari-Napoli, Conte cambia l'attacco: tridente inedito; Arba: Palestra: fissato il prezzo. Asse Napoli-Cagliari caldo, possibili altri affari; Lobotka ci sarà per Cagliari-Napoli? Cosa filtra oggi da Castel Volturno. Live Cagliari-Napoli 0-1, il vantaggio di McTominay: azzurri vicini al raddoppioIl Cagliari rischia grosso: tre sconfitte nelle ultime cinque gare giocate e solessi punti di distanza dalla Cremonese, terzultima. E' ora di ospitare una squadra non proprio semplice, ... ilmattino.it Cagliari-Napoli 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Esposito sfiora il pareggioLa diretta live di Cagliari-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Leggi il nuovo numero di #DomusRossoblù allo stadio o in versione digital sull’app del Cagliari Clicca qui: https://app.cagliaricalcio.com/share/content/15-or-cagliari-napoli-bmcnxukxvcy - facebook.com facebook Cagliari-Napoli, le formazioni ufficiali: c’è Folorunsho, conferma per Sulemana x.com