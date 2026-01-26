Poche polemiche post Roma-Milan Marelli | Giusto il rigore braccio di Bartesaghi molto largo Su Pulisic…

Dopo Roma-Milan, Luca Marelli ha analizzato gli episodi da moviola, evidenziando la correttezza del rigore assegnato ai giallorossi per il tocco di braccio di Bartesaghi, giudicato molto largo. Marelli ha inoltre commentato l’episodio relativo a Pulisic, offrendo un’analisi oggettiva e dettagliata delle decisioni arbitrali. La discussione si è concentrata su aspetti tecnici e regolamentari, senza generare polemiche.

Dopo due vittorie consecutive contro Como e Lecce, si ferma il Milan di Massimiliano Allegri. Allo 'Stadio Olimpico' il big match tra Roma e Milan è terminato 1-1. Al primo gol in rossonero di Koni De Winter, ha risposto il calcio di rigore trasformato da Lorenzo Pellegrini. Dopo una prima frazione di gara dominata dai giallorossi con diverse occasioni da gol sventate dal fenomenale Mike Maignan, accade tutto nel secondo tempo. De Winter sblocca la gara con un bel colpo di testa dopo un cross 'al bacio' di Luka Modric. In seguito, la Roma la recupera con Pellegrini su rigore, nato dopo un tocco netto di mano di Davide Bartesaghi, preso alla sprovvista sul cross ravvicinato di Celik.

