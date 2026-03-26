Luca Argentero è stato ospite del podcast “Supernova” condotto da Alessandro Cattelan. Durante l’intervista, ha parlato di essere permaloso e di rilassarsi ballando musica elettronica alle quattro del mattino con sua moglie. Ha inoltre commentato il suo ultimo anno e mezzo di lavoro, sottolineando di aver sperimentato diversi ambiti artistici.

Luca Argentero è il nuovo ospite di “Supernova”, il podcast di Alessandro Cattelan. “Sono molto felice dell’ultimo anno e mezzo di lavoro in cui ho spaziato tra tante cose diverse. – ha affermato l’attore – Mi sembrava un po’ impossibile prendere una distanza dal camice da medico e avventurarsi in nuove avventure. D’altronde fa paura lasciare il certo per l’incerto. E invece, è stato un periodo incredibile e Ligas ha proprio tutte le caratteristiche per diventare un nuovo costume per i prossimi anni”. Nella nuova serie televisiva “Avvocato Ligas”, su Sky e in streaming su Now, l’attore è Lorenzo Ligas, avvocato sciupafemmine, narcisista e non risolto, ma bravissimo nel suo lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho un unico grosso problema: sono permaloso. Mi rilasso ballando musica elettronica alle 4 del mattino con mia moglie Cristina”: così Luca Argentero

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