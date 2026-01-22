Emma Stone la nuova Meryl Streep | storia di una predestinata del cinema Due Oscar già vinti e il record con ‘Bugonia’

Emma Stone si conferma come una delle protagoniste più promettenti del cinema contemporaneo. Con due recenti nomination agli Oscar, una come attrice per “Bugonia” e l’altra come produttrice per il miglior film, la sua crescita professionale continua a suscitare interesse. Con due premi già vinti, la sua carriera si distingue per versatilità e successo, consolidando il suo ruolo tra le figure di spicco del panorama cinematografico attuale.

Come Meryl Streep, meglio di Meryl Streep. Emma Stone, con le due nomination agli Oscar ottenute oggi – come produttrice per il miglior film, e come attrice per “Bugonia” – segna un record. In concorso “Bugonia“: ossessioni e complottismi senza fuggire dalla realtà. Remake di un film coreano, Emma è una manager rapita da extraterrestri.. A trentasette anni, è la donna più giovane nella storia degli Oscar a raggiungere sette nomination. Il record era detenuto, finora, da Meryl Streep, che quando ricevette la sua settima nomination, nel 1988, aveva 38 anni. Ma è anche la prima donna a ottenere, per due volte, una doppia candidatura come produttrice e come attrice per lo stesso film. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

