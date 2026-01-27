Emma Stone e Yorgos Lanthimos partecipano per la prima volta a uno spot pubblicitario per il Super Bowl, segnando un nuovo capitolo nella loro collaborazione artistica. Dopo quattro film e diverse opere di successo, questa esperienza rappresenta una novità significativa, unendo il mondo del cinema a quello della pubblicità sportiva. L’evento, atteso con interesse, sottolinea la versatilità e l’originalità delle loro creazioni.

Per la prima volta nella loro collaborazione, che conta ad oggi ben quattro film, Stone e il regista greco hanno preparato uno spot pubblicitario che sarà trasmesso la notte del Super Bowl Dopo La Favorita, Povere Creature!, Kinds of Kindness e Bugonia, l'attrice premio Oscar Emma Stone e l'acclamato regista Yorgos Lanthimos hanno aggiunto un altro progetto alla loro pluripremiata serie di collaborazioni. Si tratta del primo spot pubblicitario del duo per il Super Bowl. E mentre la piattaforma specializzata in programmazione di siti web Squarespace ha sostituito le immagini spesso contorte dei progetti passati della coppia, i fan possono comunque contare sulla natura audace, provocatoria e dark-comica che ha reso celebre questa partnership. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Per Emma Stone e Yorgos Lanthimos c'è una nuova prima volta: un enorme evento sportivo

