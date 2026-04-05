I BTS hanno annunciato l’inclusione di una traccia nascosta intitolata “Come Over” nel loro ultimo album, “Arirang”. La scoperta è stata comunicata tramite canali ufficiali, senza dettagli aggiuntivi sulla produzione o sulla data di uscita della canzone. La canzone non è stata precedentemente annunciata o promossa, lasciando i fan a scoprire la traccia ascoltando l’intero album. La rivelazione ha suscitato interesse tra i seguaci del gruppo.

I BTS hanno sorpreso ancora una volta la loro ARMY, rivelando l’esistenza di una canzone inedita, inclusa come traccia nascosta all’interno del loro ultimo album, Arirang. Il brano si intitola Come Over ed è disponibile esclusivamente nel vinile deluxe del disco, già acquistabile sul sito della band sudcoreana. Il gruppo K-Pop, composto da RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V e Jung Kook ha annunciato per la prima volta il pezzo nel corso di una diretta streaming su Weverse mercoledì 1 aprile, durante la quale i sette artisti hanno anche celebrato il debutto del loro ultimo progetto musicale in cima alla classifica degli album statunitensi e l’ingresso del singolo principale Swim al primo posto della Billboard Hot 100. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I BTS svelano “Come Over”, una traccia nascosta dell’album “Arirang”

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Il prossimo album dei BTS si intitolerà “Arirang”Il quinto album dei BTS uscirà il 20 marzo, e ora conosciamo anche il suo titolo: Arirang.

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