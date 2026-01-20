Arirang la rivendicazione d’identità dei BTS | cosa significa il titolo del loro nuovo album

Qualche settimana fa, i BTS hanno ufficializzato la data di uscita del loro attesissimo nuovo album. Il disco uscirà il 20 marzo, e segnerà il ritorno alla musica di RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, dopo quattro anni di pausa, durante i quali i membri della band hanno portato a termine il servizio di leva, obbligatorio in Corea del Sud. Pochi giorni fa, inoltre, i ragazzi hanno reso noto il titolo del progetto musicale, il quinto in studio: Arirang. Il nome fa riferimento al titolo della canzone popolare più amata della penisola coreana, un inno nazionale non ufficiale che risuona da secoli, tramandandosi di generazione in generazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

