Tira frecce con l' arco nel parco pubblico | denunciato

Nel pomeriggio di sabato 11 aprile, un giovane è stato sorpreso mentre scagliava frecce con un arco all’interno del parco pubblico Increa a Brugherio. A seguito del suo comportamento, è stato denunciato per il porto di un oggetto atto a offendere. L’episodio si è verificato nel contesto di un'area frequentata da persone e ha portato alle autorità competenti la decisione di intervenire.

È stato denunciato per porto di oggetto atto a offendere il ragazzo che nel pomeriggio di sabato 11 aprile è stato sorpreso a scagliare frecce con l'arco all'interno del parco Increa a Brugherio.Nel parco con arco e frecceL'allarme è scattato a seguito di una segnalazione alla centrale operativa.🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Dai missili balistici allo Stretto di Hormuz: tutte le frecce all’arco di Teheran Raccoglie i ricci nel parco marino: doppia violazione, denunciato e multato un pescatorePORTO CESAREO – Nonostante i divieti pizzicato ancora una volta un pescatore intento a raccogliere ricci nello specchio d’acqua dell’area marina...