Dai missili balistici allo Stretto di Hormuz | tutte le frecce all’arco di Teheran
Teheran ha mostrato un’attività militare significativa nello Stretto di Hormuz, con test di missili balistici e spostamenti di forze. Le autorità iraniane hanno confermato esercitazioni congiunte e l’installazione di nuove difese missilistiche lungo la costa. La regione resta sotto stretta osservazione da parte di diversi paesi, mentre le tensioni tra Iran e altre nazioni continuano a crescere.
Roma, 28 febbraio 2026 – Debole sì, innocuo no. Gli analisti, pur con qualche distinguo, concordano nell'affermare che la Repubblica Islamica dispone di strumenti militari significativi, ma la sua vera forza risiede nella capacità di operare sotto la soglia della guerra aperta, combinando missili, proxy regionali e operazioni clandestine. Questo, tradotto in termini pratici, significa operazioni di disturbo che potrebbero durare mesi e colpire pressoché ovunque. In primo luogo, negli ultimi 20 anni, l'Iran ha costruito una deterrenza fondata non sulla superiorità tecnologica, bensì sulla massa e sulla resilienza. Il suo arsenale di... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Iran, esplosioni in diverse città. Il palazzo distrutto sullo stretto di Hormuz: «Una fuga di gas». Trump: «Teheran sta parlando con noi» – I videoDue esplosioni si sono verificate nelle ultime ore in Iran, causando diverse vittime.
Leggi anche: Iran news, “Trump indeciso su come far cadere il regime: attacchi mirati o ampi con missili balistici”. Teheran: Mille nuovi droni studiati per contrastare i raid Usa
Trump e l’allarme sui missili balistici iraniani: «Presto raggiungeranno gli Usa». Ma per Teheran sono irrinunciabiliIl presidente degli Stati Uniti si riferisce ai missili in grado di raggiungere obiettivi in un range compreso tra i 1.300 chilometri (Shahab 3) e i 2 mila chilometri (Khorramanshahr) ... corriere.it
Il diktat Usa che Teheran respinge: stop totale all’arricchimento, rinuncia ai missili balisticiMa l’Iran sta opponendo resistenza alla richiesta americana di firmare un accordo che lo obblighi ad abbandonare in modo permanente l’arricchimento dell’uranio, a smantellare i tre principali siti ... corriere.it
UTOPIA. . —Grandi manifestazioni in Iran contro l'aggressione imperialista. —L'Iran ha chiuso lo stretto di Hormuz al traffico civile e commerciale. Conviene a tutti fare benzina oggi. - facebook.com facebook
Il controllo dello Stretto di Hormuz consente infatti al regime iraniano di bloccare il passaggio delle petroliere causando gravi danni al commercio mondiale. Ecco perché Trump ha detto che vuole annientare la Marina dell'Iran x.com