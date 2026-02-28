Dai missili balistici allo Stretto di Hormuz | tutte le frecce all’arco di Teheran

Teheran ha mostrato un’attività militare significativa nello Stretto di Hormuz, con test di missili balistici e spostamenti di forze. Le autorità iraniane hanno confermato esercitazioni congiunte e l’installazione di nuove difese missilistiche lungo la costa. La regione resta sotto stretta osservazione da parte di diversi paesi, mentre le tensioni tra Iran e altre nazioni continuano a crescere.