Bruges il Labrador che fermava il tempo | la leggenda di Fidèle

A Bruges, un Labrador di colore miele ha trascorso anni a fermare il tempo lungo il canale del Groenerei, diventando un punto di riferimento per chi attraversava la zona. La sua presenza ha caratterizzato il paesaggio urbano, creando un’immagine riconoscibile tra residenti e visitatori. La leggenda di Fidèle, così chiamato, si è diffusa nel tempo come simbolo di quella parte della città.

Un Labrador color miele ha trasformato per anni il paesaggio urbano di Bruges, diventando un punto di riferimento iconico per chiunque navigasse lungo il canale del Groenerei. Fidèle, il cane che ha conquistato il mondo con la sua semplice presenza su un davanzale, è scomparso nel 2016 all’età di 12 anni, lasciando un vuoto fisico ma una memoria digitale e collettiva indelebile. L’impatto di un fenomeno spontaneo sul flusso dei visitatori. Il cuore di Bruges ha vissuto per molto tempo una dinamica di mobilità insolita, dettata non da eventi programmati o monumenti storici, ma dalla quiete di un animale. Fidèle non era un animale addestrato...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bruges, il Labrador che fermava il tempo: la leggenda di Fidèle Leggi anche: Francesca Lollobrigida nella leggenda: doppio oro olimpico e l’ultimo guizzo che ha fermato il tempo ’Sfacchinata’ nel nome di Mariella. La runner che non si fermava maidi Sandro Franceschetti Di corsa, nel segno della solidarietà e nel ricordo di una persona speciale.