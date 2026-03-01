’Sfacchinata’ nel nome di Mariella La runner che non si fermava mai

Una runner nota per la sua tenacia, Mariella, ha partecipato a una corsa di solidarietà dedicata a una persona scomparsa. L’evento ha riunito numerosi atleti e volontari, con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare sulla causa. La manifestazione si è svolta nel centro cittadino, attirando l’attenzione di molti passanti e appassionati di corsa. La partecipazione di Mariella ha rappresentato un momento di forte coinvolgimento collettivo.

di Sandro Franceschetti Di corsa, nel segno della solidarietà e nel ricordo di una persona speciale. Torna a Mondavio, dopo una pausa di 6 anni, la ‘ Sfacchinata, Memorial Mariella Micci ’: gara podistica per raccogliere fondi da destinare in beneficienza e mantenere viva l’immagine di una donna che amava tantissimo correre e occuparsi dei più fragili. L’appuntamento è per domenica 8 marzo (con start dal campo sportivo di San Filippo sul Cesano alle 9,30, da dove si snoderà un percorso collinare di 7 chilometri e mezzo) e le iscrizioni sono già possibili chiamando il 338.3409756 oppure il 340.4774196. Mariella, spentasi il 9 marzo del 2015 a soli 56 anni, era una moglie, una mamma e, nei suoi ultimi mesi, anche un’amorevole nonna, che aveva due immense passioni: il running e i progetti di solidarietà. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ’Sfacchinata’ nel nome di Mariella. La runner che non si fermava mai Federica Pellegrini, la figlia Matilde in ospedale: “Respiro che si fermava, ho perso anni di vita”Quando si diventa genitori, ci si accorge presto che esistono momenti che ridefiniscono le priorità. Leggi anche: Federica Pellegrini, la figlia Matilde in ospedale: «Convulsioni, occhi in su e il respiro che pian piano si fermava». Come sta la piccola