Yulianna Avdeeva e Mario Brunello | finalmente insieme

Yulianna Avdeeva e Mario Brunello si esibiranno insieme per la prima volta agli Amici della Musica di Firenze, sabato 24 gennaio alle 16 al Teatro della Pergola. L'evento rappresenta un’occasione unica di ascolto, un incontro tra due artisti di rilievo nel panorama musicale internazionale. L'appuntamento è rivolto a un pubblico appassionato che desidera scoprire un'esperienza musicale di qualità, in un contesto culturale di prestigio.

Firenze, 22 gennaio 2026 – Quando un duo fa sensazione nel mondo degli ascoltatori appassionati. Le superstar Avdeeva e Brunello suonano insieme per la prima volta agli Amici della Musica di Firenze, sabato 24 gennaio, alle 16, al Teatro della Pergola. Le sue esecuzioni sono “piene di profondità e colore”, secondo The Telegraph. Yulianna Avdeeva ha vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale di Pianoforte Chopin nel 2010, esperienza che l’ha lanciata sulla scena internazionale per la sua “costante passione e musicalità, per non parlare della sicurezza tecnica”. La pianista torna a Firenze con un altro artista d’eccezione, Mario Brunello, uno dei più ricercati, affascinanti e completi musicisti della sua generazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tra Chopin e Šostakovi?: Yulianna Avdeeva inaugura il 2026 della GOG al Carlo FeliceLa Giovine Orchestra Genovese inaugura il 2026 al Teatro Carlo Felice con il concerto di Yulianna Avdeeva, che si terrà lunedì 12 gennaio alle ore 20:30.

Mario Brunello e Yulianna Avdeeva: concerto classico a Bologna con BeethovenConcerto di musica classica con Mario Brunello e Yulianna Avdeeva a Bologna. Beethoven nel repertorio all'Auditorium Teatro Manzoni.

Yulianna Avdeeva inaugura il 2026 della GOG: un recital tra Chopin e Šostakovic al Carlo FeliceVincitrice della Medaglia d'Oro al Concorso Pianistico Internazionale Chopin 2010, Yulianna Avdeeva si è affermata sulla scena mondiale ...

