Roma basta il guizzo di Vaz | tre punti pesanti contro il Lecce
La Roma si prende tre punti che valgono molto più del punteggio. All’Olimpico basta il gol di Robinio Vaz al 57’ per piegare il Lecce e restare agganciata alla corsa europea, in una serata in cui la squadra ha offerto più sostanza che brillantezza. In un momento della stagione in cui contava vincere, i giallorossi hanno risposto con pragmatismo, pur senza convincere pienamente sul piano del gioco. Il successo consente alla Roma di agganciare la Juventus e di restare a tre punti dal Como, tenendo aperta una classifica che continua a chiedere continuità più che prestazioni spettacolari. È proprio questo, in fondo, il dato più rilevante lasciato dalla gara contro il Lecce: non una prova travolgente, ma una vittoria necessaria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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