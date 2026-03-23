La Roma si prende tre punti che valgono molto più del punteggio. All’Olimpico basta il gol di Robinio Vaz al 57’ per piegare il Lecce e restare agganciata alla corsa europea, in una serata in cui la squadra ha offerto più sostanza che brillantezza. In un momento della stagione in cui contava vincere, i giallorossi hanno risposto con pragmatismo, pur senza convincere pienamente sul piano del gioco. Il successo consente alla Roma di agganciare la Juventus e di restare a tre punti dal Como, tenendo aperta una classifica che continua a chiedere continuità più che prestazioni spettacolari. È proprio questo, in fondo, il dato più rilevante lasciato dalla gara contro il Lecce: non una prova travolgente, ma una vittoria necessaria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, basta il guizzo di Vaz: tre punti pesanti contro il Lecce

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