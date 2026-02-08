Io sto col Poliziotto la Lega scende in campo a Reggio Calabria | oggi due Italie

La Lega ha organizzato una manifestazione a Reggio Calabria per sostenere le forze dell’ordine. Gli esponenti del partito hanno portato in piazza lo slogan “Io sto col Poliziotto”, in risposta agli ultimi episodi di cronaca che hanno coinvolto agenti a Milano e Torino. Un gesto forte, che vuole mostrare come nel Paese ci siano due Italie diverse e che la solidarietà alle forze di sicurezza sia più che mai necessaria.

La Lega ha portato in piazza a Reggio Calabria il sostegno alle forze dell'ordine con l'iniziativa "Io sto col Poliziotto", un gesto simbolico che arriva a pochi giorni da episodi di cronaca che hanno visto coinvolti agenti a Milano e Torino, e che secondo i rappresentanti del partito riflette una profonda frattura nel Paese. La manifestazione, tenutasi oggi, 8 febbraio 2026, in pieno centro della città calabrese, ha visto la presenza di esponenti locali del partito e l'allestimento di gazebo per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di garantire maggiore tutela a chi "ci difende quotidianamente".

