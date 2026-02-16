Auto elettriche e batterie | boom globale da 880 miliardi di dollari entro il 2035 la Cina guida la rivoluzione

Il mercato delle auto elettriche e delle batterie sta crescendo rapidamente, spinto dalla domanda crescente e dagli investimenti delle principali industrie. Secondo le stime, entro il 2035 il settore varrà 880 miliardi di dollari, con la Cina che domina la produzione e l’esportazione. Questo sviluppo cambierà le rotte commerciali e il potere geopolitico, mentre le aziende investono miliardi per aumentare la capacità produttiva. La corsa alle batterie di ultima generazione si intensifica in Asia e in Europa, con nuove fabbriche che aprono ogni mese nelle zone industriali.

La Cina ha registrato un surplus commerciale di circa 1.

Le vendite di auto elettriche sono diminuite a gennaio, a causa di un rallentamento in Cina e negli Stati Uniti.

