Bologna-Lecce le pagelle | Orsolini gol ritrovato e tanto altro 7,5 Ndaba che errore sull' 1-0 4

Nella partita tra Bologna e Lecce, le valutazioni dei giocatori hanno evidenziato poche prestazioni sopra la sufficienza, con Falcone che si è distinto tra i giallorossi. Orsolini ha segnato un gol ritrovato e ha ricevuto un 7,5, mentre Ndaba ha commesso un errore sull'1-0, valutato con un 4. L'allenatore italiano ha inoltre inserito Pessina tra i titolari, senza ulteriori dettagli disponibili.

Pochissime sufficienze per il Lecce, il migliore è Falcone in porta. Italiano lancia Pessina tra i pali: prima da titolare in serie A a 18 anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna-Lecce, le pagelle: Orsolini, gol ritrovato e tanto altro (7,5). Ndaba, che errore sull'1-0 (4) Bologna-Udinese, le pagelle: Orsolini non ne azzecca una, 5. Zamura, salvataggio che vale un gol: 6,5Castro il migliore tra i padroni di casa, mentre per gli ospiti si mettono in mostra anche Zaniolo, Kristensen e Piotrowski. Pagelle Bologna-Lecce 2-0, i voti della sfida: la decidono Freuler e OrsoliniIl Bologna batte il Lecce per 1-0 alla giornata numero 32 della Serie A con i rossoblu che arrivano a cinque punti dal settimo posto, attualmente...