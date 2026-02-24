Bologna-Udinese le pagelle | Orsolini non ne azzecca una 5 Zamura salvataggio che vale un gol | 6,5

Orsolini non trova la porta e incassa un voto basso a causa delle sue difficoltà offensive, mentre Zamura si distingue con un salvataggio decisivo che gli vale un 6,5. Castro si conferma il punto di riferimento per il Bologna, mentre Zaniolo, Kristensen e Piotrowski si distinguono tra gli ospiti. La partita si accende con azioni che cambiano il ritmo e tengono alta la tensione tra le due squadre.

