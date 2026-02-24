Bologna-Udinese le pagelle | Orsolini non ne azzecca una 5 Zamura salvataggio che vale un gol | 6,5
Orsolini non trova la porta e incassa un voto basso a causa delle sue difficoltà offensive, mentre Zamura si distingue con un salvataggio decisivo che gli vale un 6,5. Castro si conferma il punto di riferimento per il Bologna, mentre Zaniolo, Kristensen e Piotrowski si distinguono tra gli ospiti. La partita si accende con azioni che cambiano il ritmo e tengono alta la tensione tra le due squadre.
Castro il migliore tra i padroni di casa, mentre per gli ospiti si mettono in mostra anche Zaniolo, Kristensen e Piotrowski. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Maccabi-Bologna, le pagelle: Orsolini elettrico, 7. Castro non punge, 6Bologna vince in Israele contro il Maccabi, ma il match non è stato semplice.
Bologna-Cremonese 1-3, le pagelle di CM: Vardy-show, Orsolini sfortunato
ZANIOLO formato NAZIONALE: Parma-Udinese 0-2 | Serie A Enilive
Bologna-Udinese 1-0, le pagelle: Orsolini, periodo no. Castro prezioso, Karlstrom ingenuoRisultato finale: Bologna-Udinese 1-0 BOLOGNA (A cura di Pierpaolo Matrone) Skorupski 6,5 - Non deve compiere interventi prodigiosi. Anzi, a parte qualche. tuttomercatoweb.com
Bologna-Udinese 1-0, pagelle: Bernardeschi decisivo, Zaniolo e Atta non pungono, Solet ko dopo cinque minutiIl Bologna non vinceva in casa del 9 novembre contro il Napoli, l’ Udinese incappa nella terza sconfitta consecutiva confermando il momento di enorme difficoltà. Finisce 1-0 per i rossoblù, che ... sport.virgilio.it
