Bologna-Lecce 2-0 Freuler e Orsolini trascinano i felsinei

Nel posticipo della 32esima giornata di Serie A, il Bologna ha battuto il Lecce 2-0. Freuler ha segnato il primo gol, mentre Orsolini ha firmato il raddoppio. La partita si è conclusa con il Bologna che ha ottenuto i tre punti grazie alle reti dei due giocatori. Entrambe le squadre sono scese in campo con le rispettive formazioni e hanno disputato i minuti regolamentari.

Un gol del veterano Freuler e uno di Orsolini regalano al Bologna la vittoria per 2-0 contro il Lecce, nel posticipo della 32esima giornata di Serie A. Tre punti importanti per i rossoblù che si portano a quota 48 in classifica all’ottavo posto, a -5 dall’Atalanta. Sconfitta pesante, invece, per i salentini che restano terzultimi con la Cremonese a quota 27 punti. La lotta per non retrocedere a questo punto sembra delinearsi sempre di più come una corsa a due tra Lecce e grigiorossi. Buon Bologna nel primo tempo, la squadra di Italiano sembra non pagare le fatiche europee. Dopo aver rischiato su una conclusione di Stulic in avvio, i felsinei passano in vantaggio al 26? grazie al tap-in di testa di Freuler dopo una traversa di Orsolini su un pallonetto a scavalcare il portiere del Lecce in uscita.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bologna-Lecce 2-0, Freuler e Orsolini trascinano i felsinei Pagelle Bologna-Lecce 2-0, i voti della sfida: la decidono Freuler e OrsoliniIl Bologna batte il Lecce per 1-0 alla giornata numero 32 della Serie A con i rossoblu che arrivano a cinque punti dal settimo posto, attualmente... Pagelle Bologna Lecce, Freuler e Orsolini decidono la gara! Salentini a rischio retrocessione – I VOTICalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian.