Bologna-Lecce 2-0 | apre Freuler chiude un redivivo Orsolini

Il Bologna ha battuto il Lecce 2-0 in una partita giocata il 12 aprile 2026. La squadra di casa ha aperto le marcature con un gol di Freuler e ha chiuso la partita con una rete di Orsolini, che si è rivisto in forma. La partita si è disputata dopo i match di Europa League del Bologna, che hanno richiesto uno sforzo supplementare ai giocatori.

Bologna, 12 aprile 2026 - Da una parte le fatiche di Europa League del Bologna e una situazione di classifica in campionato che ad oggi non lascia molto spazio ai sogni, dall'altra le motivazioni di un Lecce a caccia di punti salvezza, a maggior ragione dopo la sconfitta di ieri della Cremonese in casa del Cagliari: a metà partita prevale la linea rossoblù grazie al tap-in di Freuler al 26' dopo che Orsolini aveva centrato la traversa su un buco della difesa dei giallorossi, che su un'analoga precedente azione dall'altro lato non aveva sfruttato il regalo con Stulic, ipnotizzato dal 18enne Pessina, alla seconda presenza in Serie A (con altrettanti clean sheet).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna-Lecce 2-0: apre Freuler, chiude un redivivo Orsolini Bologna-Lecce 2-0, Freuler e Orsolini trascinano i felsineiUn gol del veterano Freuler e uno di Orsolini regalano al Bologna la vittoria per 2-0 contro il Lecce, nel posticipo della 32esima giornata di Serie... Pagelle Bologna-Lecce 2-0, i voti della sfida: la decidono Freuler e OrsoliniIl Bologna batte il Lecce per 1-0 alla giornata numero 32 della Serie A con i rossoblu che arrivano a cinque punti dal settimo posto, attualmente...