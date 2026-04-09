Durante l'andata dei quarti di finale di Europa League, la partita tra Bologna e Aston Villa si svolge allo stadio Dall'Ara. Nel frattempo, in piazza Maggiore, si sono svolte alcune manifestazioni di tifosi inglesi. Sono stati registrati alcuni video che mostrano il loro comportamento durante l'evento. La partita prosegue con alcune tensioni tra i supporter delle due squadre.

L'andata dei quarti di finale di Europa League si gioca al Dall'Ara. Intanto, in piazza Maggiore si prepara il tifo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna-Aston Villa: il video dei tifosi inglesi

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