Boga Juve tutti convinti del riscatto dal Nizza | è pronto questo contratto Già programmato l’incontro

Boga è stato acquistato dal Nizza e ora si parla di un possibile riscatto da parte della Juventus. Un contratto è già stato predisposto e nelle prossime settimane è previsto un incontro tra le parti per definire l’accordo. La trattativa, quindi, sembra essere in una fase avanzata e pronta a concretizzarsi.

per chiudere l’accordo. Il futuro di Jeremie Boga sembra tingersi definitivamente di bianconero. Dopo la rete decisiva messa a segno ieri contro l’Udinese, la Juventus ha accelerato le pratiche per il riscatto dell’esterno ivoriano. Il calciatore ha già raggiunto un’intesa di massima sui termini personali, concordando un contratto a lungo termine che lo legherebbe alla “Vecchia Signora” fino al 2029. Lo riporta il giornalista Nicolò Schira. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata La dirigenza juventina è intenzionata ad attivare l’opzione di acquisto pattuita con il Nizza, fissata alla cifra estremamente vantaggiosa di 4,8 milioni di euro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga Juve, tutti convinti del riscatto dal Nizza: è pronto questo contratto. Già programmato l’incontro Articoli correlati Boga Juve, ora è anche ufficiale: l’esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nizza. Tutti i dettagli e il comunicato del club bianconeroCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Boga Juve, club soddisfatto e riscatto già previsto: i dettagli sul nuovo contrattoCalciomercato Juve LIVE: risoluzione per Milik? 40 milioni su Kolo Muani Perin è il nuovo portiere titolare della Juve? Quali sono le gerarchie dopo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Boga Juve Temi più discussi: Juve, che sorpresa Boga: ha convinto tutti, il club pensa già al riscatto; Boga sta convincendo tutti, il riscatto ora è possibile: contatto tra la Juventus e l’entourage; Juventus, Boga ha convinto Spalletti: si pensa già al riscatto; Calciomercato Juventus, deciso il futuro di Boga. Pagelle Juve: Boga straripante, Perin titolare, Locatelli fondamentaleSi gode il primo tempo in tranquillità, tra i pali, distendendosi giusto in occasione del tiro - telefonato - di Atta. Nel recupero, con esperienza, fa sue un paio di palle velenose. Quarta partita da ... tuttosport.com Juventus, l’attacco leggero convince: Boga decisivo e Yildiz protagonistaJuventus, l’attacco leggero convince: Boga decisivo e Yildiz protagonista La nuova Juventus di Luciano Spalletti trova risposte importanti al Bluenergy ... tuttojuve.com Jérémie Boga non si ferma più: per la prima volta in carriera segna in tre gare consecutive e trascina la Juve. #Boga #Juve #SerieA #Spalletti #Juventusnews24 facebook #Juve, sono io il tuo centravanti: Boga bomber e #Conceicao rabbia social, "Contro tutti come sempre" x.com