Boga Juve ora è anche ufficiale | l’esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nizza Tutti i dettagli e il comunicato del club bianconero

Boga Juve ora è anche ufficiale | l'esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nizza
La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Boga dal Nizza. L’esterno ivoriano si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. La società bianconera ha reso noto il dettaglio dell’accordo e le cifre dell’operazione, confermando così il nuovo acquisto per la rosa di Allegri.
Boga Juve, il comunicato del club conferma l'ingaggio dell'ivoriano: prestito con diritto di riscatto, ecco tutte le cifre dell'affare. Il calciomercato della Juventus piazza l'acuto decisivo proprio sul gong, regalando a Luciano Spalletti quella pedina di fantasia e imprevedibilità richiesta per completare il reparto avanzato. È arrivata infatti l'ufficialità dell'acquisto di Jérémie Boga, che diventa un nuovo giocatore bianconero dopo aver superato con successo l'iter delle visite mediche svolte al J Medical. L'operazione, condotta magistralmente dall'amministratore delegato Damien Comolli, porta a Torino un talento cristallino, nato a Marsiglia il 3 gennaio 1997 da famiglia ivoriana.
Boga Juve, ora è anche ufficiale: l’esterno arriva in prestito dal Nizza. Tutti i dettagli e il comunicato del club bianconero
La Juventus ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Boga dal Nizza.
Perché Boga alla Juve è la fine di un incubo: non gioca da due mesi, cosa è successo dopo l'aggressione. Jeremie Boga alla Juventus senza giocare dal 30 novembre. Nessun infortunio, ma un grande trauma al Nizza dopo l'aggressione subita dai tifosi
Boga è un nuovo giocatore della Juventus: i dettagliLa Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che Jérémie Boga è un nuovo giocatore della Juventus: Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto ... tuttojuve.com
