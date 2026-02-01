Boga Juve ora è anche ufficiale | l’esterno arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nizza Tutti i dettagli e il comunicato del club bianconero

La Juventus ha ufficializzato l’arrivo di Boga dal Nizza. L’esterno ivoriano si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. La società bianconera ha reso noto il dettaglio dell’accordo e le cifre dell’operazione, confermando così il nuovo acquisto per la rosa di Allegri.

Boga Juve, il comunicato del club conferma l’ingaggio dell’ivoriano: prestito con diritto di riscatto, ecco tutte le cifre dell’affare. Il calciomercato della Juventus piazza l’acuto decisivo proprio sul gong, regalando a Luciano Spalletti quella pedina di fantasia e imprevedibilità richiesta per completare il reparto avanzato. È arrivata infatti l’ufficialità dell’acquisto di Jérémie Boga, che diventa un nuovo giocatore bianconero dopo aver superato con successo l’iter delle visite mediche svolte al J Medical. L’operazione, condotta magistralmente dall’amministratore delegato Damien Comolli, porta a Torino un talento cristallino, nato a Marsiglia il 3 gennaio 1997 da famiglia ivoriana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Boga dal Nizza.

Perché Boga alla Juve è la fine di un incubo: non gioca da due mesi, cosa è successo dopo l’aggressioneJeremie Boga alla Juventus senza giocare dal 30 novembre. Nessun infortunio, ma un grande trauma al Nizza dopo l'aggressione subita dai tifosi ... fanpage.it

Boga è un nuovo giocatore della Juventus: i dettagliLa Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che Jérémie Boga è un nuovo giocatore della Juventus: Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto ... tuttojuve.com

Nel frattempo... Ufficiale | Jeremie Boga è un nuovo giocatore della Juventus I dettagli juve.it/Boga-Juventus @Jeep x.com

Juve scatenata in queste ore: Boga + Holm, in attesa del nuovo attaccante. Che voto date a queste due operazioni di mercato - facebook.com facebook