Boga a DAZN | Col cuore abbiamo dimostrato che vogliamo andare in Champions La Juve mi ha salvato la vita e la carriera

L'attaccante ha dichiarato su DAZN che con passione hanno dimostrato di voler qualificarsi in Champions League, sottolineando il ruolo importante della vittoria contro la Juventus, in cui ha segnato un gol decisivo. Ha anche affermato che il club ha salvato sia la sua carriera che la sua vita, commentando la sua decisione di rimanere in squadra. Le sue parole sono state riportate al termine della partita tra Atalanta e Juventus.

Senesi Juve, si complica la trattativa per il difensore? C’è una novità importante sull’argentino. Gli aggiornamenti Muharemovic Juventus, l’Inter aumenta il pressing sul difensore. Le ultimissime sulla trattativa Lewandowski Juve, offerta del Barcellona al ribasso per il rinnovo. La posizione del giocatore al momento Juventus Next Gen qualificata ai playoff di Serie C! Tuffo nella storia: dal 2018 ad oggi, com’è andata la Seconda squadra alle fasi finali Puczka da doppia cifra: 10 gol con la Juventus Next Gen per il gioiellino di Brambilla. Crescita che continua a impressionare e il possibile salto in Prima squadra Risultati e classifica Serie C Girone B 20252026: centrati i playoff con 3 giornate di anticipo, Guerra ancora decisivo Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga a DAZN: «Col cuore abbiamo dimostrato che vogliamo andare in Champions. La Juve mi ha salvato la vita e la carriera» Juventus, Boga “La Juve mi ha salvato la vita, Nizza un incubo”Ai microfoni di DAZN, Jeremie Boga ha parlato del suo approdo alla Juventus e del drammatico episodio dell’aggressione subita a Nizza. Clementino a cuore aperto: "La musica mi ha salvato la vita"Il rap gli ha evitato "un brutto finale" e resta, ancora oggi, la sua casa culturale.