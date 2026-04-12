Boga da sogno | trascina anche a Bergamo e manda nuovi segnali a Spalletti e dirigenza I suoi numeri in Atalanta Juve

Durante la partita tra Atalanta e Juventus, Boga ha offerto una prestazione molto positiva, contribuendo con numeri significativi e dimostrando tutte le sue capacità offensive. La sua presenza in campo e le sue azioni hanno attirato l’attenzione, anche in vista di un possibile riscatto dal Nizza previsto per l’estate. La sua performance ha mandato segnali chiari sia ai tecnici che alla dirigenza, rafforzando le sue possibilità di rimanere nel club anche nel prossimo futuro.

di Luca Fioretti Boga da sogno in Atalanta Juve: i numeri del match, l’eccellente prestazione da falso nueve e il probabile riscatto estivo dal Nizza. La fondamentale e pesantissima vittoria per 0-1 ottenuta ieri in casa dell’ Atalanta porta una firma estremamente chiara: quella di Jérémie Boga, che ha trascinato il gruppo bianconero con una prestazione di grandissimo spessore. Schierato fin dall’inizio nel sempre complesso ruolo di falso nueve, l’attaccante ha interpretato la delicata posizione con assoluta maestria. La sua zampata vincente, arrivata puntuale al minuto 48, ha sbloccato definitivamente la delicatissima contesa: una...🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Boga da sogno: trascina anche a Bergamo e manda nuovi segnali a Spalletti e dirigenza. I suoi numeri in Atalanta Juve Leggi anche: Fattore Boga: l’arma segreta di Spalletti trascina la Juve. Numeri e record del nuovo idolo dello Stadium Convocati Juve per l’Atalanta: prima chiamata per i nuovi arrivati Boga e Holm, la lista completa di SpallettiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...