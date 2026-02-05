La Juventus ha portato a Bergamo i nuovi acquisti Boga e Holm per la partita di coppa contro l’Atalanta. Sono state chiamate per la prima volta da Spalletti, che ha portato anche tutta la rosa disponibile. Vlahovic e Milik invece restano fuori, ancora infortunati. La squadra si prepara a scendere in campo, con i tifosi che aspettano di vedere i nuovi in azione.

Convocati Juve Atalanta, Spalletti porta i nuovi acquisti a Bergamo per la Coppa: restano out Vlahovic e Milik. La lista completa dei bianconeri. L’avvicinamento al quarto di finale di Coppa Italia contro l’ Atalanta regala notizie decisamente confortanti a Luciano Spalletti, che per la delicata trasferta del Gewiss Stadium può contare su una rosa profonda e ricca di alternative di qualità. Scorrendo la lista ufficiale dei giocatori precettati per la sfida, si nota come il tecnico di Certaldo abbia finalmente a disposizione quasi tutte le sue frecce, potendo gestire le energie con un turnover ragionato ma altamente competitivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Convocati Juve per l’Atalanta: prima chiamata per i nuovi arrivati Boga e Holm, la lista completa di Spalletti

La Juventus Next Gen ha annunciato la lista dei convocati per la partita contro l'Arezzo.

Juventus arrivata a Parma. I convocati: out solo Vlahovic, Rugani e Milik. Domani Spalletti farà alcuni cambi21:24 - CAMBI DI FORMAZIONE - La Juventus è a Parma dove domani affronterà i gialloblù al Tardini. Spalletti per questo match si affiderà al 4-2-3-1 e rispetto alla ... tuttojuve.com

#ParmaJuve I convocati di #Cuesta facebook

Convocati #Juve per il Parma La lista completa x.com