Fattore Boga | l’arma segreta di Spalletti trascina la Juve Numeri e record del nuovo idolo dello Stadium
La Juventus ha trovato una freccia in più nel suo arco con Jeremie Boga. Entrato al 76’ contro la Lazio, l’ex attaccante del Nizza ha cambiato volto alla partita, segnando la rimonta con un’energia e una rapidità sorprendenti. In meno di venti minuti, Boga ha dimostrato di essere un elemento importante, non solo un’arma di riserva, ma un vero e proprio fattore in grado di spostare gli equilibri. La sua presenza ha dato nuova vita alla Juventus, che ora spera di poter contare su di lui per le prossime sfide.
La rimonta folle contro la Lazio porta la firma indelebile di Jeremie Boga. Entrato al 76? al posto di un esausto Cambiaso, l’ex attaccante del Nizza ha impiegato meno di venti minuti per dimostrare che il suo ritorno in Italia non è una semplice operazione di contorno. Posizionato sulla corsia mancina, Boga ha letteralmente mandato in tilt la retroguardia di Sarri, permettendo a Kenan Yildiz di agire per vie centrali e creando quel “disordine organizzato” che ha portato, al minuto 96, al cross telecomandato per l’incornata vincente di Kalulu. Una prestazione che dà seguito ai segnali incoraggianti già intravisti nel debutto amaro di Coppa Italia a Bergamo e che candida il franco-ivoriano a un ruolo da protagonista assoluto nello scacchiere di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Approfondimenti su Boga Juventus
David Juve, Spalletti non ha dubbi: il canadese torna titolare in Champions? La decisione del tecnico in vista del match dello Stadium: ultime
Spalletti decide di affidarsi nuovamente a David Juve in vista della partita di Champions contro il Pafos.
Probabili formazioni Juve Roma: la grande tentazione di Spalletti per la gara dello Stadium. Scioglierà le riserve solo all’ultimo
In vista della sfida dello Stadium tra Juventus e Roma, l'attenzione si concentra sulle probabili formazioni e sulla decisione di Spalletti di schierare la formazione titolare.
Ultime notizie su Boga Juventus
Argomenti discussi: Fattore Nkunku: l'attaccante francese è l'arma in più del Milan per il rush finale di stagione.
#TEVEZ e #CR7 COSA ERAVAMO e COSA PENSAVAMO, #HOLM #BOGA TALENTI OPPOSTI RACCONTATI DA BERGAMO, SU #LOCA LEADER e COMUNICAZIONE #SPALLETTI… x.com
Arrivano insulti a Holm e Boga: l'annuncio UFFICIALE che scuote il mondo Juve Cosa sta succedendo https://blstg.news/e1D7/ facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.