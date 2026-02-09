La Juventus ha trovato una freccia in più nel suo arco con Jeremie Boga. Entrato al 76’ contro la Lazio, l’ex attaccante del Nizza ha cambiato volto alla partita, segnando la rimonta con un’energia e una rapidità sorprendenti. In meno di venti minuti, Boga ha dimostrato di essere un elemento importante, non solo un’arma di riserva, ma un vero e proprio fattore in grado di spostare gli equilibri. La sua presenza ha dato nuova vita alla Juventus, che ora spera di poter contare su di lui per le prossime sfide.

La rimonta folle contro la Lazio porta la firma indelebile di Jeremie Boga. Entrato al 76? al posto di un esausto Cambiaso, l’ex attaccante del Nizza ha impiegato meno di venti minuti per dimostrare che il suo ritorno in Italia non è una semplice operazione di contorno. Posizionato sulla corsia mancina, Boga ha letteralmente mandato in tilt la retroguardia di Sarri, permettendo a Kenan Yildiz di agire per vie centrali e creando quel “disordine organizzato” che ha portato, al minuto 96, al cross telecomandato per l’incornata vincente di Kalulu. Una prestazione che dà seguito ai segnali incoraggianti già intravisti nel debutto amaro di Coppa Italia a Bergamo e che candida il franco-ivoriano a un ruolo da protagonista assoluto nello scacchiere di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Fattore Boga: l'arma segreta di Spalletti trascina la Juve. Numeri e record del nuovo idolo dello Stadium

Spalletti decide di affidarsi nuovamente a David Juve in vista della partita di Champions contro il Pafos.

In vista della sfida dello Stadium tra Juventus e Roma, l'attenzione si concentra sulle probabili formazioni e sulla decisione di Spalletti di schierare la formazione titolare.

