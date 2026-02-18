Cede il ponte Corace nel Catanzarese dopo i giorni di piogge torrenziali | la strada era già chiusa da tempo

Il ponte Corace nel Catanzarese si è improvvisamente sgretolato a causa delle intense piogge degli ultimi giorni. La struttura, già chiusa al traffico, non ha retto al peso dell’acqua che ha indebolito le fondamenta. La strada statale Ss 19 “Delle Calabrie”, all’altezza di Pratora, si trova ora interdetta al passaggio. Le autorità stanno valutando i danni e pianificando gli interventi di messa in sicurezza. La chiusura interessa decine di automobilisti in transito nella zona.

Cede il ponte Corace, sulla Strada statale Ss 19 “Delle Calabrie” al km 361, 959 a Pratora, nel Catanzarese. Il cedimento è avvenuto a causa delle fortissime piogge che hanno colpito il territorio negli ultimi giorni. La strada era già stata chiusa in via precauzionale. Anas ha comunicato l’accaduto in una nota, spiegando che “il tratto era già dismesso al momento del passaggio di gestione dalla Provincia di Catanzaro ad Anas, nel 2019, essendo interessato da una frana storica e da rischio caduta massi” e aggiunge che “il ponte era, quindi, già chiuso al traffico, ricadendo all’interno di un tratto già da tempo non percorribile”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cede il ponte Corace, nel Catanzarese, dopo i giorni di piogge torrenziali: la strada era già chiusa da tempo Leggi anche: Via Appia, apertura rinviata: strada ancora chiusa dopo le piogge degli ultimi giorni Serbatoio pensile in disuso da tempo, al via la demolizione: strada chiusa per otto giorniDa lunedì 15 dicembre fino al 23 dicembre, via Ravenna a Castel Bolognese sarà chiusa tra le vie Mazzini e Primo Maggio per la demolizione di un serbatoio pensile dismesso da tempo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo, a Pratora cede il ponte Corace sul tratto dismesso della Ss 19 delle Calabrie. Maltempo: cede il ponte Corace sulla Statale 19 dopo il maltempo, il tratto era già dismessoAnas comunica che il maltempo ha provocato un cedimento del ponte Corace lungo la Strada Statale 19 Delle Calabrie, in località Pratora ... quicosenza.it Tiriolo, cede il ponte Corace sul tratto non in esercizio della SS19 delle CalabrieSulla strada statale SS 19 Delle Calabrie al km 361, 959 a Pratora di Tiriolo (CZ), si è verificato il cedimento del ponte Corace, a seguito del maltempo che ha interessato il territorio negli ult ... giornaledicalabria.it Crotta d'Adda, crolla un altro pezzo del ponte ciclopedonale: la passerella cede anche sul versante Cremonese facebook Ponte, dietrofront sui controlli: Salvini cede al Quirinale. @cdifoggia x.com