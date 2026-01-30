Questa mattina, nella zona di Misilmeri, un grave incidente ha causato tre vittime. Un camion si è scontrato con un’auto medica, provocando la morte di un paziente dializzato e di due soccorritori. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non c’è stato niente da fare. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di rimozione e ricostruzione delle cause. La comunità è sotto shock per questa tragedia improvvisa.

È costato la vita a tre persone il tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di venerdì 30 gennaio 2026 sulla statale 121 Palermo - Agrigento. Lo scontro fra un camion e un'automedica adibita al trasporto di una paziente dializzata di 95 anni e di due soccorritori si è verificato nella zona compresa tra Bolognetta e Misilmeri, in contrada Coda di Volpe. Le tre vittime si trovavano a bordo del mezzo di soccorso, mentre risulta illeso l'autista del camion. Oltre agli operatori del 118, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Lercara Friddi e i carabinieri per i rilievi del caso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tragedia sulla Palermo - Agrigento: scontro fra camion e automedica, tre morti

Approfondimenti su Palermo Agrigento

Un incidente grave si è verificato questa mattina lungo la strada Palermo-Agrigento, vicino al viadotto di contrada Coda di Volpe a Bolognetta.

Un incidente grave si è verificato questa mattina sulla strada tra Palermo e Agrigento.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Scontro mortale sulla Palermo-Agrigento: tre vittime

Ultime notizie su Palermo Agrigento

Argomenti discussi: Messina, cosa sappiamo sulla vicenda dei tre cacciatori morti sui monti Nebrodi; Incidente in via Libertà, auto dei carabinieri si scontra con una bici: ferito un uomo; Cuneo, tragico schianto tra veicoli: 2 morti e 3 feriti nell’incidente stradale a Savigliano; Tragedia sfiorata a Montallegro, frana un costone: masso finisce sulla carreggiata.

Tragedia sulla Palermo-Agrigento, tre morti in un incidente stradaleIn un incidente sulla Palermo-Agrigento tra un camion e un’auto sono morte tre persone. Lo scontro è avvenuto nel territorio di Misilmeri, in contrada Coda di Volpe. Sono intervenuti gli agenti della ... grandangoloagrigento.it

Incidente tra automedica e camion sulla Palermo-Agrigento: morti sanitari e pazienteIncidente frontale sulla Palermo?Agrigento: violento impatto tra camion e automedica a Bolognetta, interventi in corso per viabilità e rilievi. notizie.it

ULTIM'ORA Tragedia sulla Statale a Bolognetta, scontro tra un’automedica e un furgone: tre morti. L’impatto è avvenuto nei pressi della contrada Coda di Volpe, in provincia di Palermo - facebook.com facebook